Miss Univers 2022 : La Française Floriane Bascou obtient un classement très décevant, un "sabotage" dénoncé

Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à regretter le classement décevant de Floriane Bascou. Mais selon certains, la jeune femme n'avait pas toutes ses chances étant donné que le comité Miss France l'aurait complètement délaissée. "À mon avis après l'ÉNORME SABOTAGE que Floriane Bascou a subi de la part du comité Miss France, la Martinique ne devrais plus jamais envoyer leur fille la bas", "On ne gagnera plus jamais Miss Univers pendant longtemps... Une candidate comme Floriane pas classée quand on voit comment s'est déroulé sa prépa... si on coach pas plus c'est mort", "Le comité Miss France qui a à peine soutenu Floriane Bascou", "Je suis désolé mais le comité Miss France n'a pas su aider le comité de Miss Martinique dans la préparation de Floriane Bascou à Miss Univers", "Floriane est sublime, mais elle a été invisible niveau communication sur le concours... et ça, ça se paie cash malheureusement", peut-on lire.