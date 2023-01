Miss Univers 2023 : Floriane Bascou, la bombe qui va représenter la France, portera un costume très sexy, photo !

Dans la nuit du 14 au 15 janvier, la nouvelle élection Miss Univers se tiendra à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux Etats-Unis. Plusieurs Miss France ont déjà eu l'honneur de défendre les couleurs du pays lors de cette compétition internationale, dont Iris Mittenaere qui avait même été élue pour l'année 2016. Mais Diane Leyre, qui se faisait pourtant une joie d'y participer, n'aura pas cette chance. Alors que notre Miss France 2022 expliquait ne pas avoir eu le temps de se préparer, sa copine Camille Cerf avait de son côté évoqué "une sorte de chantage aux concours internationaux" de la part de leur agence, laquelle privilégierait "les filles en contrat d'exclusivité".

Diane Leyre se verra quoi qu'il en soit remplacer par Floriane Bascou, sa première dauphine. "Je suis très confiante et très excitée à l'idée de vivre une telle aventure", s'est-elle réjouit. Pour se démarquer, La jolie brune qui avait été élue Miss Martinique 2021 s'est vue offrir un costume sur mesure réalisé par le créateur KenVee. Celui-ci représente la fête nationale française du 14 juillet et a été conçu pour donner l'illusion d'un feu d'artifice aux couleurs du drapeau français, comme l'a expliqué Floriane Bascou en légende d'une publication où elle le porte. Elle ajoute, non sans fierté : "Le style caribéen de ce costume rend également hommage à mes origines martiniquaises".