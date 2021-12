Miss France 2022 : le public n'avait pas choisi Diane Leyre, découvrez les 2 Miss qui ont eu plus de votes qu'elle

Les résultats officiels de l'élection Miss France 2022 ont enfin été dévoilés. Sur ce classement dévoilé par l'incontournable maître Simonin, on découvre que les votes du public étaient très différents des votes du jury composé d'Inès Reg, de François Alu, d'Amel Bent, d'Ahmed Sylla , de Delphine Wespiser et présidé par Jean-Pierre Pernaut. Élue Miss France 2022, Delphine Leyre n'était en réalité que 3ème des votes du public. Pour les téléspectateurs, c'était Floriane Bascou Miss Martinique qui aurait dû remporter l'élection suivie par Miss Alsace en 1ère dauphine, Miss Ile-de-France en 2ème dauphine, Miss Tahiti en 3ème dauphine et enfin Miss Normandie en 4ème dauphine.

Le jury avait de son côté placé Miss Ile-de-France en tête suivie d'une égalité entre Miss Normandie et Miss Tahiti qui occupaient toutes les deux la seconde place. Derrière elles se trouvaient Miss Alsace puis en dernière position Miss Martinique.