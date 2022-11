Mister France : Mort brutale d'un participant à 25 ans, le responsable du drame avait pris la fuite

Une vie fauchée dans la fleur de l'âge, alors que tout lui prédisait un avenir radieux : ce mardi 1er novembre, les organisateurs du concours Mister France ont annoncé le décès soudain à 25 ans de l'un des participants, Clément Berthevas, élu Mister France Picardie l'an dernier. Alors qu'il marchait au bord d'une route dans sa Picardie natale, rentrant chez lui après une soirée d'Halloween, le jeune homme a brusquement été renversé par une voiture, qui a pris la fuite.

Pris en charge rapidement par les pompiers et transporté au CHU d'Amiens en hélicoptère, Clément Berthevas a finalement perdu la vie quelques heures plus tard, très sûrement entouré de ses proches effondrés. Le chauffard, seulement âgé de 29 ans et qui s'était d'abord enfui, s'est finalement rendu à la police et fait désormais l'objet d'une enquête de flagrance pour "homicide involontaire aggravé". Sa passagère s'est également rendue.

Un drame affreux pour les proches du jeune homme mais également pour tout un concours qui a tenu à rendre hommage au jeune homme sur son compte Instagram. Le comité de Picardie a notamment publié un touchant message : "Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre Mister France PICARDIE, Clément. Toutes nos condoléances à la famille. Tu vas nous manquer tu as été un Mister motivé et exceptionnel, repose en paix", peut-on lire.

Il faut dire qu'encore récemment, Clément Berthevas avait été invité par l'organisation à assister à l'élection de Miss Picardie avec la dernière Miss France en date, Diane Leyre, et était très engagé dans le concours, prêtant son image aux nombreuses publicités de la marque Mister France. Le comité national lui a d'ailleurs également rendu un hommage appuyé.

"Il était la vie même dans ce qu'elle a de plus combatif. Parmi les images qu'il nous laisse, nous saluons son engagement pour l'association des Bleuets militaires, symbole de la mémoire et de la solidarité, et son engagement citoyen pour le don de sang. Nous aurons le souvenir d'un jeune engagé dans la société toujours prêt à rendre service. Le comité Mister France présente ses sincères condoléances à sa famille et se tient à leurs côtés", ont-ils écrit, salués par de nombreux internautes dont Lenny Tabourel, Mister France 2022, qui a souhaité à "son ami" de "reposer en paix".