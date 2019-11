Mo'Nique poursuit Netflix pour discrimination salariale

L'actrice oscarisée Mo'Nique a annoncé sur Instagram avoir déposé pleine contre Netflix pour discrimination salariale. Elle accuse la plateforme de lui avoir proposé un contrat "au rabais" en raison de sa condition de femme noire.

Début 2018, Netflix a proposé à Mo'Nique de participer à une série spéciale de stand-up, qui met en avant un grand nombre d'humoristes américains, pour la somme "discriminatoire" de 500 000 dollars.

Sur le réseau social, l'actrice s'explique. "Je devais faire un choix : je pouvais accepter ce que je considérais comme de la discrimination salariale ou je pouvais défendre ceux qui m'ont précédée et ceux qui me succéderont. J'ai choisi de les défendre."

Dans les documents officiels que TMZ s'est procurés, on peut lire une partie de la plainte. Cette dernière met en exergue les différences. "En dépit de la longue carrière dans la comédie de Mo'Nique, quand Netlix lui a fait une offre pour un spectacle exclusif de stand-up, Netflix lui a fait une offre trop faible qui n'est qu'une fraction de ce qu'ils paient les autres (ni femme, ni noire) comédiens." Mo'Nique précise que des artistes comme Chris Rock, Dave Chapelle ou Amy Schumer on reçu des millions pour le même type de spectacle.

"Quand l'artiste n'est pas une femme noire, Netflix a proposé de payer, et a payé, des sommes astronomiques bien supérieures à celles reçues par des femmes noires comme Mo'Nique, peut-on encore lire dans cette plainte. Netflix a offert de payer ou a payé Chris Rock, Dave Chapelle, Ellen DeGeneres et Ricky Gervais quarante fois plus que Mo'Nique et a payé à Amy Schumer vingt-six fois plus."

Netflix s'est empressée de démentir les accusations de l'humoriste : "Nous sommes profondément attachés à l'inclusion, l'équité et la diversité, et nous prenons très au sérieux toute accusation de discrimination, a déclaré un porte-parole. Nous croyons que notre offre initiale à Mo'Nique était équitable, raison pour laquelle nous allons nous défendre contre cette plainte."

Une autre humoriste afro-américaine, Wanda Sykes, a également été offensée par une offre de Netlflix, mais elle a finalement signé son contrat : "Ils ont déplacé cette virgule."

Mo'Nique, de son vrai nom Monique Hicks, a reçu un Oscar du meilleur second rôle féminin et un Golden Globe pour son rôle dans le film Precious en 2009. Elle est la quatrième Afro-Américaine à avoir reçu une statuette pour un second rôle.