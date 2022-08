Mohamed Cheikh (Top Chef) méconnaissable il y a 10 ans : de vieilles photos ressurgissent !

Son parcours est exemplaire ! En 2021, Mohamed Cheikh s'est fait connaître du grand public en participant à la douzième saison de Top Chef. Accompagné par la cheffe Hélène Darroze tout au long du célèbre concours culinaire de M6, il a su prouver aux différents invités, au jury et même à ses camarades, qu'il avait sa place. Plus encore, il s'est hissé jusqu'en finale face à Sarah Mainguy... et a remporté haut la main l'édition ! Et depuis, c'est la consécration. Mais bien des années avant cela, Mohamed Cheikh travaillait dur en cuisine. Sur les réseaux sociaux, il partage mardi 2 août 2022 de vieilles photos de ses débuts dans le milieu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est méconnaissable !

Sur Instagram, comme beaucoup de ses camarades de Top Chef, Mohamed Cheikh partage ses différents projets mais aussi ses belles assiettes qui connaissent un succès fou, tant au Manzili – son restaurant éphémère ouvert l'été dernier au Jardin des plantes à Paris – qu'à Babor, où il propose jusqu'en octobre prochain ses plats au cours d'un dîner croisière sur la Seine. Cette fois, le charmant brun se laisse aller à un partage de photos souvenirs. En story, il publie ainsi deux clichés sur lesquels il apparaît en cuisine, une toque sur la tête. Dessus, Mohamed Cheikh semble très jeune. Aussi, en plus de sa bouille juvénile, il affiche une silhouette fine. Il questionne alors ses fidèles abonnés, leur faisant deviner en quelle année cette image a été capturée. La réponse est... 2012 ! Cela fait déjà 10 ans, donc ! "C'était au Royal Monceau en 2012 avec Alain Grandt", explique-t-il. Sur ces photos, le célèbre chef n'était âgé que de 19 ans.

Aujourd'hui, Mohamed Cheikh a grandi. Il n'est plus ce jeune apprenti qui découvre les cuisines d'un palace mais bel et bien un chef accompli. En parallèle de son métier, il se construit une vie personnelle avec son épouse Sofia, que les téléspectateurs ont découverte lors de la finale de Top Chef. Le couple a accueilli son premier enfant, le petit Ihsaan, en octobre 2021. Et un deuxième bébé est en route ! En effet, la belle est enceinte comme l'a annoncé le chef. "En principe, il s'agira d'un autre petit garçon", avait-il indiqué à Magic Maman. Un quotidien bien rempli pour lui !