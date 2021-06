Mohamed Cheikh (Top Chef), sa femme voilée : "C'est son choix personnel, je ne suis pas un tyran !"

Après dix-huit semaines de compétition, de stress et surtout de jolis compliments sur ses assiettes, Mohamed Cheikh est ressorti grand gagnant de Top Chef 2021. Mercredi 9 juin, lors de la finale du célèbre concours culinaire sur M6, le candidat d'Hélène Darroze était soutenu par ses proches. Sa femme Sofia, enceinte de leur premier enfant, est apparue sublime et voilée. Auprès de nos confrères de Libération ce mercredi 16 juin 2021, Mohamed Cheikh se livre sur cette apparition.

Une femme voilée sur M6, chaîne tout public, à une heure de grande écoute... Le jeune chef de 28 ans n'était pas serein. En effet, il a craint que sa belle et douce Sofia soit victime de violentes critiques à propos de son joli voile beige mettant en valeur son doux visage. Finalement, les commentaires négatifs sur le sujet ne constituent qu'une très petite minorité des réactions.

Mohamed Cheikh (Top Chef) : "Ma femme portait déjà le voile à notre rencontre !"

La plupart des fidèles téléspectateurs de Top Chef ont, au contraire, fait un bel accueil à l'amoureuse du grand gagnant, notamment sur les réseaux sociaux où les compliments ont fusé. Mohamed Cheikh a été agréablement surpris, comme le précisent nos confrères. "Si ça a permis de montrer une autre image, j'en suis fier, lance le chef du Manzili, restaurant éphémère au Jardin des Plantes à Paris. On peut pratiquer ses convictions sans faire chier le monde." Et Mohamed Cheikh de préciser, avec humour et en riant : "Attention, elle portait déjà le voile quand on s'est rencontré. C'est son choix personnel. Ce n'est pas Mohamed le tyran."

Le soir de la grande finale au cours de laquelle Mohamed Cheikh a remporté le chèque de 54 860 euros, sa belle Sofia portait, en plus de son voile, un ensemble bleu ciel qui laissait entrevoir un joli baby bump. Puis, au lendemain de la diffusion, sur les ondes de RTL, le vainqueur de Top Chef annonçait la grossesse de sa femme. Aujourd'hui, auprès de Libération, Mohamed Cheikh en dit un peu plus : la naissance est prévue pour le mois d'octobre et le bébé est un garçon !

Encore toutes nos félicitations à Mohamed Cheikh et sa femme Sofia.