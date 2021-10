Mohamed Cheikh (Top Chef) : Un "souci héréditaire" peut mettre sa vie en danger

Le sucre était à l'honneur ce vendredi 15 octobre 2021, dans Le Magazine de la santé (France 5). Et pour son nouveau numéro, la présentatrice Marina Carrère d'Encausse a reçu le gagnant de Top Chef 2021 Mohamed Cheikh. L'occasion pour le chef à succès de 28 ans de faire une révélation sur son état de santé.

Entre le sucre et Mohamed Cheikh, c'est une grande histoire d'amour. S'il préfère cuisiner des plats salés, le charmant brun ne peut s'empêcher de consommer notamment des pâtisseries "pour [lui] donner un coup de jus" lors de ses services. Il sait que cela peut avoir des conséquences sur la santé mais, fort heureusement pour lui, tout va bien jusqu'ici. "Mais j'ai un souci héréditaire de circulation sanguine... qui ne s'arrange pas avec mon métier !", a-t-il malgré tout révélé.

Bien qu'il aime consommer du sucre, Mohamed Cheikh va devoir faire plus attention s'il ne veut pas avoir de sérieux problèmes de santé par la suite. "Récemment, je suis allé voir le phlébologue qui m'a dit qu'il fallait absolument que je réduise ma consommation, parce que le sucre avait un effet aussi sur l'épaississement du sang. Ça, plus mon travail, parfois j'ai des journées un peu compliquées. Parfois, on frôle même la phlébite [la formation d'un caillot de sang dans une veine, le plus souvent au niveau des membres inférieurs, NDLR]", a expliqué celui qui occupe aujourd'hui les cuisines de La Pagode de Cos de façon éphémère.

Nul doute que l'ancien candidat de Top Chef ne prend pas cela à la légère et qu'il fera tout pour réduire sa consommation. D'autant plus que Mohamed Cheikh est l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Ihsaan. Il avait annoncé l'heureuse nouvelle en story Instagram. Pour ce faire, il avait partagé l'une des mains de son bébé, sur laquelle on pouvait voir le bracelet de naissance autour du poignet. Celui qui partage la vie de la belle Sofia avait aussi publié un cliché sur lequel il apparaissait les cheveux en pétard, après une nuit blanche.