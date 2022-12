Monica Bellucci, poitrine en vue : elle dévoile ses seins sous un chemisier transparent

Habituée des podiums et des photographes depuis son plus jeune âge, l'ex-femme de Vincent Cassel a transmis son amour pour les podiums à sa fille Deva. Le 12 décembre dernier, l'aînée de Monica Bellucci âgée de 18 ans a d'ailleurs défilé pour le créateur Jacquemus lors d'un show organisé à l'aéroport du Bourget en région parisienne. Très fier, l'acteur du film, Mesrine, L'ennemi public n°1 a regardé avec beaucoup d'admiration sa fille, portrait craché de sa maman.

Interviewée par Gala en septembre 2022, celle qui joue la reine d'Egypte dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre avait fait de tendres confidences sur ses filles et sur l'éducation qu'elle tenait à leur donner. Se définissant volontiers comme une maman "conciliante", elle révélait à quel point le fait de devenir mère avait bouleversé sa vie : "Personnellement, ça m'a ancrée en quelque chose de très fort et de très beau. Après, je ne veux pas être une mère qui enferme, au contraire, je suis heureuse de les voir s'envoler (...) Être mère est un don de soi, et même en tentant de faire au mieux, on ne peut pas éviter les erreurs. Ce qui est sûr, c'est que mes filles sont les personnes qui comptent le plus au monde."