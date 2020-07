Monique Borelli : La chanteuse assassinée au couteau par son propre fils

L'été de la ville de Marseille et de la Côte d'Azur s'assombrit à cause d'un drame : Monique Borelli est morte en début de semaine semaine. La chanteuse lyrique a été assassinée par son propre fils.

Le site de la radio France Bleu révèle que Monique Borelli a été tuée par son fils de 18 ans à la suite d'une dispute familiale. Le crime a eu lieu dans la soirée du lundi 20 juillet 2020, aux alentours de 22h. La défunte et son mari soupçonnaient leur fils de leur avoir volé de l'argent. L'adolescent, révolté, s'est alors emparé d'un couteau et a d'abord frappé son père, le blessant superficiellement. Il l'a ensuite roué de coups de poing et de pied.

Le jeune homme s'en prend ensuite à sa mère et la poignarde à plusieurs reprises, dans la région du coeur. Monique Borelli a été est transportée en urgence à l'hôpital nord de Marseille et y a subi une opération, qui ne l'a pas sauvée.

Monique Borelli a succombé à ses blessures dans la nuit de mardi 21 au mercredi 22 juillet. Elle avait 59 ans.