Morgan Sanson (OM) : Bientôt papa pour la deuxième fois à 25 ans

Un but devant son public et une belle célébration pour Morgan Sanson le samedi 2 novembre 2019 au Stade Vélodrome. À l'origine de l'un des deux buts inscrits par l'Olympique de Marseille face à Lille, le jeune milieu de terrain français de 25 ans a profité de sa performance pour annoncer une grande nouvelle : il va prochainement devenir papa.

Comme le veut la tradition, Morgan Sanson a partagé son bonheur en plaçant un ballon sous son maillot, pour reproduire un ventre de femme enceinte, et il a mis son pouce dans la bouche. Une image forte que le joueur marseillais a partagée sur sa page Instagram à l'issue de la rencontre victorieuse et qu'il a ainsi légendée : "Waiting for you..." (Je t'attends), avec un coeur. Après cette publication, le sportif a reçu de nombreux messages de félicitations.