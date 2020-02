Morgan Sanson (OM) papa : avec Marie et Julia, grande soeur, il présente bébé

Sur le compte Instagram de Morgan Sanson, un moment spécial vient de voler la vedette aux publications triomphales qui s'enchaînent au rythme des victoires de l'Olympique de Marseille dans le championnat de football de Ligue 1 : le milieu de terrain phocéen de 25 ans vient de devenir père pour la seconde fois et ne s'est pas privé de partager ce bonheur-là aussi !

Déjà père de Julia, venue au monde le 19 août 2017, Morgan Sanson a accueilli avec sa compagne Marie une autre fille : Jade. Une heureuse nouvelle qu'il a révélée dans la soirée du mardi 18 février 2020, partageant une photo prise à la maternité en compagnie de la maman et de la grande soeur, apparemment déjà prête à bien s'occuper de la nouvelle venue. "La famille s'agrandit ! Bienvenue au monde Jade... #happyness #familyfirst", a écrit le footballeur originaire de la région de Bourges (Cher) et passé par Le Mans et Montpellier avant de rallier en 2017 la Canebière.

En marge de la tendre image, les émojis aux yeux en coeur se sont rapidement accumulés au fil des félicitations de ses coéquipiers – comme le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez, avec lequel il entretient une évidente complicité, mais aussi Valère Germain, Valentin Rongier, Boubacar Kamara (qui attend actuellement son premier enfant avec Coralie Porrovecchio), Kevin Strootman... –, de son coach André Villas-Boas et de bien d'autres, comme son ancien partenaire Rémy Cabella, des amis du monde du football tels Morgan Schneiderlin (devenu récemment papa avec Camille, ex-participante de Koh-Lanta) ou Paul Lasne, l'humoriste Tony Saint Laurent, le journaliste foot Mohammed Bouhafsi...