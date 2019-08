Mort à 22 ans de Saoirse Kennedy : Katherine Schwarzenegger exprime sa douleur

La famille se remet difficilement de cette nouvelle : le 1er août 2019, la jeune Saoirse Hill Kennedy est décédée à la suite d'une overdose supposée, à l'âge de 22 ans. Sa demeure éternelle se situe désormais au cimetière Saint Francis Xaviers de Centerville, non loin de la résidence familiale, le Kennedy Compound à Hyannis Port.

Sur Instagram, Katherine Schwarzenegger a tenu à lui rendre hommage, faisant elle-même partie du célèbre clan américain. "Après les flots de larmes, après les beaux couchers de soleil, il y a toujours un jour nouveau, écrit-elle depuis Cap Cod, dans le Massachusetts. Ce ne sont pas les grands événements ou les jolies choses qui vous aident à tenir bon, c'est la famille."



Katherine Schwarzenegger n'est pas que la fille de l'acteur politique Arnold ou l'épouse de Chris Pratt. L'auteure de 29 ans est aussi la fille de Maria Shriver, qui est la nièce de John F. Kennedy, de Robert F. Kennedy et Ted Kennedy. Comprenez par là que Saoirse Hill était la grande cousine de Katherine. "Je me sens incroyablement bénie à l'idée de faire partie de cette famille aimante, qui me soutient et sait être là dans les moments douloureux, conclut la jeune femme. J'aime chacun d'entre eux et je suis reconnaissante de les avoir dans ma vie."

Les dernières heures de Saoirse dévoilées lors de ses funérailles

Saoirse Kennedy a été retrouvée en pleine crise cardiaque et est décédée sur le chemin qui l'amenait en établissement médical. Rien ne présageait un tel drame puisque la petite-fille de Robert F. Kennedy avait passé une soirée relativement calme avant que tout bascule. "Elle venait de finir un essai de vingt-cinq pages sur lequel elle travaillait pour l'Université de Boston et dont elle était particulièrement fière, ont précisé ses deux oncles le jour des funérailles. Elle venait de dîner avec sa grand-mère et de regarder un débat démocrate. Elle est sortie à 22h30 pour se rendre dans un bar karaoké puis est allée danser. Elle est rentrée vers 2h du matin et est restée à la piscine pour nager jusqu'au lever du soleil. Elle avait planifié plusieurs repas à venir pour sa semaine..."