Mort d'Alain Delorme : Julien Lepers, attristé, lui rend hommage

Alain Delorme, originaire de la ville de Roubaix, s'est fait connaître dans les années 70 avec le groupe Crazy Horse, produit de l'autre côté de la frontière belge, à Mouscron, par Jean Vanloo et Marcel De Keukeleire. Ce sont eux-mêmes qui l'ont ensuite accompagné pour sa carrière solo, lancée à partir de 1975.

Grâce à ses balades romantiques, Alain Delorme a pu faire le tour des plateaux télévisés, devenant très populaire à la fois en France et en Belgique. Malheureusement, les années 80 ne lui amenèrent pas le même succès et le chanteur se contenta alors d'animer des galas. Il est toutefois parvenu à faire un comeback médiatique au milieu des années 2000, participant à les émissions Chanter la vie présenté par Pascal Sevran et Les Années bonheur de Patrick Sébastien. Plus tard, il a réalisé une tournée des églises, interprétant des cantiques tirées de son dernier album, sorti en 2003. Enfin, il a intégré la grande tournée Âge tendre et tête de bois en 2009 aux côtés d'Annie Cordy, de Catherine Lara et Patrick Juvet entre autres.

Son décès survient quelques mois seulement après celui de son ancien compère des Crazy Horse, le bassiste Dominique Barbe, qui s'est éteint en février dernier.