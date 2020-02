Mort d'André Asséo, homme de culture et ami de Jean-Louis Trintignant

C'était un homme aux multiples casquettes. Niçois de coeur alors qu'il était né à Paris, André Asséo est mort le samedi 1er février 2020 à Deauville, où il vivait. Selon nos informations, il s'est éteint alors qu'il était hospitalisé depuis une dizaine de jours.

Le CV d'André Asséo est impressionnant et très diversifié. Tour à tour grand reporter à RMC, directeur des relations extérieures des disques Philips, directeur général des disques Polydor, directeur des programmes de la première chaîne de télé, il a également marqué l'histoire de France Inter. Durant trente ans, André Asso a reçu le tout-cinéma dans son émission Les Étoiles de France Inter. Il a également créé le Festival du cinéma italien à Nice, sa ville de coeur, les Journées Georges Brassens à Sète, ainsi que le Marché de la Télévision de Monte-Carlo. Auteur de Gary-Ajar, pièce avec Christophe Malavoy, il a conçu le film sur les Cent ans du cinéma français, Les enfants de lumière. Pour la télévision, il a écrit En quête de Romain Gary, entre autres dramatiques.

André Asséo était un ami de Jean-Louis Trintignant et avait publié plusieurs livres d'entretiens avec l'acteur et réalisateur de 89 ans. Notamment La passion tranquille en 2002 dans lequel le père de Marie Trintignant évoque son parcours de comédien, marqué par la recherche, le doute et l'exigence, mais aussi ses rencontres professionnelles : sa période italienne (Bertolucci, Risi ou Comencini) et sa carrière française, immense et hétéroclite, marquée par Chabrol ou Costa-Gavras... et des films mythiques comme Et Dieu créa la Femme et l'incontournable Un homme et une femme. Dix ans plus tard, en 2012, André Asséo a de nouveau collaboré avec Jean-Louis Trintignant pour Du côté d'Uzès. Il y est cette fois question de sujets plus intimes, notamment de la mort de Marie. Face aux questions de son ami André Asséo, Jean-Louis Trintignant ne s'est pas dérobé partageant son amour pour la Provence, l'huile d'olive, les courses automobiles et bien évidemment le cinéma et le théâtre.

André Asséo avait également eu le privilège de recueillir les confidences de Claude Chabrol, des entretiens compilés dans Laissez-moi rire ! publié en 2004 aux éditions du Rocher.