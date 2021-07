Mort d'André Tubeuf : la vive émotion de Roselyne Bachelot

Tout n'est pas toujours rose dans la vie malheureusement et ces prochains jours s'annoncent douloureux pour notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot . La femme politique de 74 ans vient de faire une émouvante annonce sur son compte Instagram. À ses plus de 47 000 abonnés, elle a annoncé lundi 26 juillet la disparition d'un bon ami, André Tubeuf. Pour accompagner un long et beau message, celle qui a eu quelques mots avec Marion Cotillard récemment a publié une belle photo en compagnie d'une amie et du défunt.

Une photo qui rappelle un beau moment de partage à Roselyne Bachelot, comme elle le raconte dans son message. "C'est ainsi que je veux me souvenir de mon ami, ici aux côtés de l'immense Waltraud Meier: érudit et joyeux", démarre-t-elle. Une belle déclaration d'amitié de la part de celle qui a déjà vécu des moments très pénibles à cause du covid. L'ancienne ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy semble sous le choc face au décès d'un homme qu'elle estimait beaucoup. "J'ai appris ce matin avec une grande émotion le décès d'André Tubeuf, passeur incomparable, qui a transmis les clés d'écoute des grands interprètes à de nombreux amateurs", informe-t-elle.

Merci pour nos échanges et tout ce que vous avez apporté, avec passion et humilité

André Tubeuf est un écrivain, philosophe et critique musical qui s'est éteint à l'âge de 90 ans. Amoureux de musique, il a écrit plusieurs essais sur des artistes mythiques comme Mozart ou Verdi. D'ailleurs, Roselyne Bachelot a tenu à lui envoyer un dernier message sur leur passion commune pour la musique classique. "Il est désormais aux côtés de Hotter, Schwarzkopf, Lipatti, Arrau et des légendes qu'il a su nous rendre familières. Merci pour nos échanges et tout ce que vous avez apporté, avec passion et humilité", conclut celle dont les stars aiment bien se moquer gentiment.