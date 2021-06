Louane et Grand Corps Malade fêtent la radio au côté de Roselyne Bachelot, pimpante

De nombreux sujets ont été évoqués lors de cette grande journée dédiée à l'avenir de la radio. Un débat important a eu lieu sur la diversité au sein des radios françaises. "Aujourd'hui, on a une jeunesse riche d'une culture générale, il faut lui donner envie et susciter de l'espoir. Il faut parler de ce qu'est le journalisme et l'information", a plaidé Adile Farquane de Beur FM face à Julie Joly (du Centre de Formation des Journalistes, CFJ) et Frédéric Cloteaux (Vivre FM).

Émilie Mazoyer (Europe 1) a prononcé un billet essentiel sur la place des femmes à la radio. "Je propose que les femmes aient la même place que les hommes à la radio : égalité sur le salaire, la liberté et le prestige", a-t-elle annoncé.