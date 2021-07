Marion Cotillard s'attire les foudres de Roselyne Bachelot qui lui répond cash

Roselyne Bachelot est très remontée contre Marion Cotillard ! Le lundi 5 juillet, l'actrice était invitée sur les ondes de la station RTL, pour parler du Festival de Cannes, dont elle fera l'ouverture avec son film Annette, de Leos Carrax. Et elle n'a pas hésité à tacler la ministre de la Culture sur son travail durant la pandémie de Covid-19 et sa gestion des lieux de culture !

"On s'est senti abandonné dans cette crise. On était regardé comme pas totalement utile", a affirmé l'actrice de 45 ans. En mars 2021, elle avait dit toute sa colère dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, avec 800 autres signataires qui demandaient, à l'époque, la réouverture des salles de cinéma au président Emmanuel Macron. Cette fois-ci, l'interprète d'Edith Piaf dans La Môme va même plus loin en dénonçant la classe politique dans sa globalité : "Les mensonges des politiques sont devenus intolérables [...] Ma foi en la politique a été vraiment mise à mal. C'est faire des promesses pour avoir une belle image et, derrière ne pas les tenir du tout. Je trouve cela insupportable."

Roselyne Bachelot remontée : "Je ne peux pas laisser dire cela"

Roselyne Bachelot, qui était en direct du 75e Festival d'Avignon et invitée ce mardi 6 juillet sur RTL, a répondu aux critiques de la maman de Louise et Marcel (4 et 10 ans). "Nous avons écouté les artistes, nous ne les avons jamais abandonnés. Les tournages ont continué. 150 films ont été tournés pendant cette période. Je ne peux pas du tout laisser dire cela. Ce n'est pas que c'est injuste, c'est faux", indique la ministre, avant d'ajouter : "Aucun pays n'a fait autant que la France pour le monde de la culture !"

La femme politique de 74 ans signalait, en mai 2021, que le gouvernement débloquerait 150 millions d'euros pour faire revivre musées, théâtres et autres lieux de culture. Ce matin, l'invitée d'Alba Ventura indiquait qu'une nouvelle enveloppe de "20 millions de crédits nouveaux" aurait été dégelée.

De quoi rassurer Marion Cotillard, bien qu'elle ne semble plus prêter attention aux dires des politiques...