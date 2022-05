Mort d'Antoine Alléno : son père Yannick ému par le bel hommage de Nicola Sirkis

Grand moment d'émotion ce samedi 21 mai au Stade de France au gigantesque concert de Nicola Sirkis pour les 40 ans du groupe Indochine lorsque ce dernier a dédié une chanson aux "disparus". Un geste qui a touché en plein coeur Yannick Alléno, endeuillé de son fils Antoine, renversé et tué par un chauffard le 9 mai dernier.

C'était l'un des grands rendez-vous de ce week end, le show événement de Nicola Sirkis devant 97 000 personnes. Malgré la joie et l'euphorie des spectateurs venus écouter leur idole et célébrer l'anniversaire du groupe culte, Nicola Sirkis n'a pas manqué d'avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas pu être là, les proches décédés, lui, qui a perdu son frère Stéphane en 1999. "On aura une pensée pour tous nos disparus. Des proches, des amis, des frères et des pères" a lâché l'interprète de J'ai demandé à la lune au micro.

Une séquence partagée par le cuisinier Yannick Alléno sur son compte Instagram en remerciant chaleureusement le chanteur pour cette initiative. "Merci Nicola" a commenté celui qui s'est fait connaître dans Top chef, suivi du hashtag "Antoine Alléno", son fils tragiquement tué à l'âge de 24 ans.

Encore bouleversé par la nouvelle, le restaurateur n'a pas pu assister au show, mais a précisé qu'il y était "avec le coeur" à une internaute qui partageait sa peine. "J'ai pensé que vous seriez au Stade et à cet instant j'ai pensé à vous et votre fils. Qu'il repose en paix".