Mort d'Ivana Trump : révélations difficiles d'Amanda Lear sur sa fin de vie

On le sait. Amanda Lear n'est pas du genre langue de bois ! Elle l'a prouvé une nouvelle fois dans une interview accordée à nos confrères de Paris Match ce jeudi 21 juillet. Alors que Ivana Trump, l'ex-femme de l'ancien président américain Donald Trump , est morte jeudi 14 juillet à l'âge de 73 ans, Amanda Lear, qui a longtemps fréquenté Ivana Trump, est revenue sur les problèmes d'addiction à l'alcool qu'a connus l'ex-mannequin. "La dernière fois que je l'ai vue, elle était très amochée. Je crois qu'elle avait un problème avec la boisson...", a témoigné Amanda Lear dans les colonnes de Paris Match. Des propos qu'elle confirme après avoir déclaré dans Voici le 15 juillet au lendemain de la mort d'Ivana Trump : "Elle avait passé des mois difficiles et avait eu un problème avec l'alcool. Sa chute dans ses escaliers est peut-être due à cela, mais on ne sait pas..."

Une addiction due en partie à la mort de son mari Rossano Rubicondi

Pour Ivana Trump, les problèmes d'addiction à l'alcool auraient commencé dès la mort de son conjoint Rossano Rubicondi en octobre 2021 à 49 ans. L'un des amis de l'ex-mannequin, Giuliano Zuliani avait même déclaré : "Elle ne semblait pas en forme. Elle pouvait à peine marcher. Elle ne mangeait pas sa nourriture, elle l'emportait chez elle." Selon un autre proche d'Ivana Trump, le jet-setteur italien Massimo Gargia, l'autre raison de sa disparition si soudaine serait la crise du Covid-19, comme il l'a raconté chez nos confrères de Gala : "Elle avait été très déprimée par le Covid qui la terrifiait, et par la disparition de son dernier mari, l'acteur Rossano Rubicondi, de 23 ans son cadet, dont elle avait financé les frais de santé malgré leur divorce. Elle semblait remonter la pente."

Mariée à Alfred Winklmayr de 1971 à 1976, à Donald Trump de 1977 à 1992 et à Rossano Rubicondi, Ivana Trump était mère de trois enfants : Donald Junior (44 ans), Ivanka (40 ans) et Eric (38 ans). Ses obsèques se sont déroulées ce mercredi 20 juillet à New-York en compagnie de toute sa famille.