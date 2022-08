Mort d'un acteur de Beverly Hills, la série s'endeuille encore un peu plus

Une mort, encore une...

Comme évoqué par Ian Ziering au début de son message, il s'agit de la troisième mort d'un ancien membre de la série, en l'espace de seulement quelques jours. Comme si une malédiction s'était abattue sur le programme... Le 15 août dernier, plusieurs médias annonçaient la mort de la scénariste et productrice de la série Jessica Klein, à l'âge de 66 ans. Deux jours plus tôt, c'est Denise Dowse, qui incarnait Yvonne Teasley, qui rendait son dernier souffle. "C'est avec le coeur très lourd que je vous informe que ma soeur est partie rejoindre notre famille dans la vie éternelle. Je veux prendre ce moment pour remercier nos amis et notre famille pour tout l'amour et toutes les prières" écrivait sa soeur sur le compte Instagram de l'actrice.

"Mes scènes avec Denise pendant toutes mes années dans la série Beverly Hills 90210 sont un souvenir que je chérirai toujours avec le plus grand respect pour son talent" déclarait quant à lui Ian Ziering, qui annonçait le divorce avec sa femme il y a deux ans. Le cauchemar continue donc, pour les anciens acteurs de la série, qui voit le groupe se décimer petit à petit...