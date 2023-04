Mort d'un footballeur à seulement 24 ans, tué dans de terribles circonstances, un suspect arrêté

Le monde du football est à nouveau endeuillé et cette fois-ci c'est un très jeune joueur qui a perdu la vie. Il y a quelques semaines, on saluait la mémoire de Just Fontaine, légende de l'équipe de France et recordman de buts en Coupe du monde, parti à 89 ans après une belle vie. Cette fois-ci, c'est un jeune footballeur de seulement 24 ans qui a perdu la vie dans de terribles circonstances. Comme l'a rapporté The Sun le 3 avril dernier, Francisco J. Naval Perez, joueur au sein du club de Chipiona CF, a perdu la vie le dimanche 2 avril alors qu'il se trouvait à l'hôpital.

Homme marié, le footballeur a été attaqué et a reçu plusieurs coups de couteau dans la poitrine alors qu'il se trouvait dans la ville de Cadix, en Andalousie, aux alentours de 14 heures. Quelques heures plus tard, un suspect âgé de 20 ans a été arrêté par les autorités locales, comme l'a appris un journal de la région. Le suspect, qui se prénommerait Paco et aurait attaqué le footballeur avec un grand couteau, aurait agi sans aucun motif, comme l'a indiqué la police espagnole. Les autorités ont également affirmé qu'il n'y aurait aucun lien entre les deux hommes et qu'il pourrait donc s'agir d'une attaque au hasard. Transporté d'urgence à l'hôpital Sanlúcar de Barrameda et Jerez de la Frontera, Francisco J. Naval Perez a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Bien, nous n'avons pas les mots, cela ressemble à un cauchemar, mais malheureusement c'est vrai

Une nouvelle qui a endeuillé toute la région. Le conseil municipal de la ville de Chipiona a exprimé ses condoléances, et trois jours de deuil ont été décrétés à la suite du décès du footballeur. Son club du Chipiona CF a également réagi à son décès. "Bien, nous n'avons pas les mots, cela ressemble à un cauchemar, mais malheureusement c'est vrai, notre joueur, Paco Naval Perez nous a quittés, il est mort ce matin", a indiqué le club.