Mort de Bernard Tapie : ses petits-fils lui rendent de vibrants hommages

La mort de Bernard Tapie , annoncée ce dimanche 3 octobre 2021 par nos confrères du journal La Provence , a été une véritable surprise pour les Français. "Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8 h 40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de coeur", a indiqué la famille Tapie au journal. Atteint d'un cancer de l'estomac depuis 2017, l'homme d'affaires s'était depuis écarté de la vie médiatique.

Toutefois, sur la Toile, de nombreux proches ont souhaité lui adresser un dernier hommage. À l'image d'un de ses petits-fils qui, sur les réseaux sociaux, a salué la mémoire de leur grand-père. "Au revoir daddy ! À jamais dans mon coeur, à jamais le meilleur", a indiqué Rodolphe Michaux-Tapie sur son compte Twitter. Un texte déchirant qui légende un beau souvenir partagé par le jeune homme où on le découvre en compagnie de Bernard Tapie, dans les tribunes de l'Olympique de Marseille.