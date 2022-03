Mort de Bob Saget : "Il ne se sentait pas bien", nouvelles révélations sur ses dernières heures...

Des nouveaux détails sur les circonstances de la mort du comédien Bob Saget ont été révélés. C'est l'un des membres du staff du Ponte Vedra Concert Hall, l'endroit où l'acteur présentait son spectacle le soir de sa mort, qui a confié les tenants de sa dernière interaction avec la star du stand up, avant qu'il ne soit retrouvé dans une chambre d'hôtel en Floride. En effet, Rosalie Cocci a été entendue par la police.

Selon l'enregistrement obtenu par People, Rosalie Cocci a déclaré que l'acteur de 65 ans décédé le 9 janvier dernier se plaignait de ne pas se sentir bien dans la soirée et affirmait souffrir d'une sévère forme de la Covid-19 avec des effets à longue durée et notamment des problèmes auditifs. "Je l'ai entendu dire : 'Je ne me sens pas bien, mais je suis prêt à faire mon spectacle, c'est pour ça que je fais ça', c'était comme s'il se parlait à lui-même", a déclaré la témoin. Pour rappel, l'humoriste avait été testé positif à la Covid juste avant sa mort. La membre du staff a affirmé : "Il déclarait lui-même que... son corps mettait beaucoup de temps à récupérer de la Covid. Il disait qu'il devenait sourd parfois et que c'était le cas cette nuit. Il avait demandé aux ingénieurs du son de monter le volume."