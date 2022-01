Mort de Bob Saget : Détails macabres sur la découverte de son corps, sa femme prend la parole

L'humoriste, acteur et animateur de télévision Bob Saget est mort brusquement à la sortie de son spectacle à Jacksonville le 9 janvier dernier dans une chambre d'hôtel du Ritz-Carlton d'Orlando, à l'âge de 65 ans. Alors que les circonstances de sa mort étaient encore inconnues, les autorités ont fait plusieurs révélations.

En effet l'adjoint du shérif du comté d'Orange a révélé que le corps été découvert par le personnel de l'hôtel. La famille, qui n'arrivait pas à la joindre durant la journée de dimanche, avait demandé aux employés d'ouvrir la chambre. Selon les documents révélés par la police, Jody Lee Harrisson, membre du personnel de l'hôtel, est entré dans la chambre à 16h, les lumières étaient éteintes. Il a trouvé le corps de la vedette de La Fête à la maison sur le lit, côté droit, et allongé sur le ventre avec le bras gauche en travers. Il ne respirait déjà plus à ce moment-là.

Il a été déclaré mort à l'arrivée des ambulanciers. L'hôtel a pu aider l'enquête en déterminant que le comédien était entré dans sa chambre à 2h17 du matin. Il devait partir plus tard dans la journée. A 00h42 il avait tweeté une photo de lui le montrant sur scène à Jacksonville, là où il avait passé la soirée. Il avait également écrit un sms à sa fille. Aucun signe d'acte criminel ou de présence de drogues n'a été relevé sur les lieux.

Sa femme Kelly Rizzo, épousée en 2018, s'était entretenue avec lui au téléphone peu avant sa mort, elle a confié que Bob Saget était très enthousiaste à la sortie de son grand spectacle de Jacksonville mais que l'absence de nouvelles le dimanche l'avait inquiétée au point de prévenir l'hôtel.

Dans une interview accordée à People, la femme du défunt a déclaré : "Bob était tout pour moi. Je suis tellement bouleversée et dépitée. Je suis touchée au plus profond de moi par l'amour et les hommages de nos amis, notre famille et ses fans et collègues." "Quand le drame sera digéré et que les nouvelles ne seront plus aussi dures, je partagerai des aspects de Bob avec le monde. Partager à quel point il comptait pour moi et pour ceux qui l'entouraient et combien ses fans et ses amis comptaient pour lui. Merci de respecter ma vie privée" a-t-elle confié.