Mort de Bob Saget : John Stamos dévasté auprès de sa veuve, photos déchirantes...

Bob Saget est décédé ce dimanche 9 janvier 2022, à l'âge de 65 ans. Il a été retrouvé inanimé dans une chambre d'hôtel du Ritz-Carlton, à Orlando, en Floride. Les circonstances de la mort restent pour l'heure floues. "Aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue" n'a été trouvé sur place, a précisé le bureau du shérif du Comté d'Orange.

John Stamos est évidemment dévasté par la disparition de son ami, un drame auquel il a longuement réagi sur les réseaux sociaux. "Je vais l'imaginer dehors, toujours en tournée, à faire ce qu'il aime avec tout son coeur et avec humour. Il est sur scène, en train de tout déchirer ! Un autre spectacle de deux heures devant des centaines de chanceux. Ils éclatent de rire, ils pleurent de rire. À son retour à l'hôtel, il appelle sa belle et aimante épouse, Kelly. Il dit qu'il a l'impression d'avoir encore 26 ans, d'être en vie !", écrit John, en faisant allusion à la dernière publication Instagram de Bob Saget.

John Stamos poursuit : "Puis il lui demande de retoucher une photo qu'il veut publier. Elle lui dit que la photo n'en a pas besoin et lui fait savoir à quel point il est beau. Il lui dit qu'il l'aime de tout son coeur. Et quand il arrive à l'hôtel et pose sa tête sur l'oreiller, ses filles, sa famille et ses amis lui manquent. Mon Dieu, Bob nous aime tous énormément. Et il va dormir en rêvant du moment où il nous reverra, et il sourit. Dans mon coeur, je sais qu'il sourit, j'entends encore son rire d'il y a quelques heures. Je ne suis pas encore prêt à dire au revoir. Peut-être demain. Peut-être."

Le défunt était parent de trois filles, Aubrey, Lara et Jennifer (34, 32 et 29 ans), toutes nées de son mariage à Sherri Kramer. Bob et Sherri s'étaient unis en 1982 et avaient divorcé en 1997. Bob Saget s'était remarié à la présentatrice télé Kelly Rizzo en 2018.