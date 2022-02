Mort de Bob Saget : la cause de son décès révélée par la famille

La mort de Bob Saget a suscité une vive émotion. Le comédien et ancien héros de la série La Fête à la Maison avait 65 ans. La cause de son décès vient d'être révélée.

C'est la famille de Bob Saget qui a confirmé la nouvelle. "Les autorités ont déterminé que Bob était mort d'un traumatisme crânien. Ils ont conclu qu'il s'était accidentellement heurté la tête sur quelque chose, n'a rien pensé du choc et est allé se coucher. La drogue ou l'alcool n'y sont pour rien", a-t-elle indiqué dans un communiqué adressé au site People.

La famille poursuit : "Maintenant que nous avons les conclusions définitives de l'enquête des autorités, nous nous sommes dits qu'il était normal que les fans en prennent connaissance par notre biais. Alors que nous continuons à faire notre deuil ensemble, nous demandons à tout le monde de se remémorer de l'amour et des rires que Bob a amenés à ce monde, et des leçons qu'il nous a enseignées : être gentil avec tout le monde, dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, et affronter les difficultés avec des câlins et des rires."

C'est également par un communiqué relayé par People que la famille de Bob Saget avait confirmé sa mort, le dimanche 9 janvier 2022. "Il était tout pour nous et nous voulons vous dire combien il aimait ses fans, jouer en public et rassembler des gens de tous horizons par le rire", écrivaient les proches de l'acteur, qui a été inhumé le 14 janvier. Il était parent de trois filles, Aubrey, Lara et Jennifer (34, 32 et 29 ans), toutes nées de son mariage à Sherri Kramer. Bob et Sherri s'étaient unis en 1982 et avaient divorcé en 1997. L'acteur s'était remarié à la présentatrice télé Kelly Rizzo en 2018.

Bob Saget a été retrouvé inanimé dans une chambre de l'hôtel Ritz-Carlton d'Orlando en Floride. "Aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue" n'avait été trouvé sur place, selon le bureau du sheriff du Comté d'Orange.