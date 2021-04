Mort de Carla Zampatti : la styliste succombe à une violente chute

Je suis tellement triste d'apprendre cette nouvelle

Ce n'est, bien sûr, pas le seul lieu où Carla Zampatti a eu le droit à des hommages. De nombreuses personnalités australiennes ont fait part de leurs émotions vives sur les réseaux sociaux. La chanteuse Tina Arena a évoqué leur dernière rencontre et lui a laissé quelques ultimes mots en italien - le pays d'origine de la styliste. Dannii Minogue, de son côté, lui a rédigé ces lignes : "Je suis tellement triste d'apprendre cette nouvelle, a-t-elle écrit. J'ai eu tellement de chance d'avoir rencontré Carla. J'ai toujours été impressionnée par son style et la classe qu'elle avait apporté à la mode australienne. Nous avons perdu une légende du monde de la mode. Condoléances à sa famille et à ses amis proches..."