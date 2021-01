Mort de Catherine Rich, célèbre comédienne et épouse de Claude Rich

L'année commence à peine... mais les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Le paysage culturel français s'étiole petit à petit. Le lundi 18 décembre 2021, ce sont deux figures monumentales qui ont tiré leur révérence. Jean-Pierre Bacri mais aussi Catherine Rich, apprend-on quelques heures plus tard. Elle avait 88 ans. C'est Delphine, la fille de la comédienne, qui l'a pudiquement annoncé sur son compte Facebook, partageant une photo d'elle en bord de mer en noir et blanc. "Maman, la douce et tendre Catherine, s'est envolée hier au pays des anges...", a-t-elle expliqué. Toutes nos condoléances à la famille.

Pas de répit pour les chagrins

Delphine est désormais orpheline. Elle est l'une des deux filles - avec sa soeur, la peintre Nathalie - de Catherine et Claude Rich, décédé le 20 juillet 2017. Manuel Gélin, le fils de Daniel Gélin, semblait également faire partie de la famille. Sur Instagram, il a exprimé toute sa tristesse, lui qui avait passé une grande partie de son enfance à l'île de Ré, avec Catherine Rich. "Pas de répit pour les chagrins qui s'accumulent, regrette-t-il. Cathy et ma mère étaient copines. Moi et Fiona, sur la plage de la Conche, nous jouions avec Delphine et Nathalie, baignades et châteaux de sable, pendant qu'elles discutaient à bâtons rompus. Au début de mon humble carrière, remonté à Paris, je l'appelais parfois pour qu'elle me conseille, comme l'avait fait une toute première fois Claude lorsque je lui avais avoué que je voulais suivre les traces de mon père.."

Ceux qui ont eu la chance de la côtoyer décrivent Catherine Rich comme une femme exceptionnelle et une comédienne merveilleuse. Son statut de "femme de" était largement passé au second plan. Mariée à Claude Rich depuis le 26 juin 1959, elle était relativement discrète à la télévision, son dernier rôle datant de l'année 1993. Et pour cause. Elle qui avait tourné pour Jean-Pierre Mocky dans sa jeunesse était un véritable pilier de théâtre. Ses prestations lui avait valu de nombreuses nominations aux Molières. En 2016, elle incarnait son dernier personnage dans L'impresario de Smyrne, de Carlo Goldoni. Voilà qu'elle s'est envolée, loin des planches, pour rejoindre l'amour de sa vie...