Mort de Charlbi Dean à 32 ans : on connaît enfin la véritable cause de son décès brutal

C'est peu dire que sa disparition au cours de l'été avait ému le monde du cinéma. Alors en pleine ascension dans sa carrière d'actrice, Charlbi Dean (Kriek, de son nom complet) était soudainement décédée le 29 août dernier. Une mort survenue alors que celle qui menait également une carrière de mannequin internationale n'était âgée que de 32 ans.

Après avoir ressenti des "symptômes mineurs", Charlbi Dean avait été hospitalisée et son état s'était dégradé en quelques heures seulement, au point d'entraîner sa mort. Dans le communiqué transmis pour annoncer sa disparation, on pouvait lire que l'actrice était décédée d'une maladie "soudaine et inattendue".

Si les causes exactes de cette tragédie étaient jusqu'ici inconnues, les conclusions du rapport de l'autopsie viennent de tomber ce jeudi 22 décembre, soit quatre mois après le drame. Une source a en effet confié au magazine américain People que Charlbi Dean a succombé à "une septicémie bactérienne", autrement dit une infection généralisée du sang due à une bactérie. Un accident arrivé à la suite d'une "complication due à une asplénie" (absence de rate, ndlr), précise le bureau du médecin légiste.

Une mort accidentelle

En 2009, Charlbi Dean avait eu un grave accident de voiture avec son compagnon de l'époque qui avait nécessité l'ablation de sa rate. Elle avait également eu un poumon perforé, deux vertèbres touchées ainsi que le poignet, quatre côtes et un coude cassés. La mort de la comédienne originaire d'Afrique du Sud treize ans plus tard doit donc être considérée comme un accident.

Dans le film Sans filtre (Triangle of Sadness), Charlbi Dean interprétait la mannequin Yaya, qui se rend avec son compagnon en vacances sur une croisière de luxe qui tourne à la catastrophe. Le long-métrage de Ruben Östlund a d'ailleurs remporté la Palme D'Or du dernier Festival de Cannes.

À l'annonce de la nouvelle, le réalisateur suédois avait tenu à rendre hommage sur Twitter à l'une des actrices principales de son film, aux côtés de Woody Harrelson et Harris Disckinson. "C'est un honneur d'avoir pu la connaître et travailler avec elle. Charlbi avait une sensibilité qui inspirait ses collègues et toute l'équipe. L'idée qu'elle ne sera plus à nos côtés dans le futur me rend très triste", avait-il écrit.

Son petit ami avec qui elle s'était fiancée dans les rues de New York, Luke Volter, était également sous le choc. "Salut tout le monde. Je voulais juste poster une photo de Charlbi, mais c'est un peu difficile. C'est juste que je ne peux pas vraiment leur répondre pour le moment. Mais merci, les gars. J'apprécie. Je vous aime", avait-il confié trois jours après les faits. En octobre, le jeune homme avait donné quelques nouvelles sur Instagram, affirmant "pleurer tous les jours" dès lors qu'il pense à Charlbi Dean. Les deux amoureux se fréquentaient depuis 2018.