Mort de Charlbi Dean à 32 ans : en larmes, son fiancé s'exprime après le décès tragique de sa compagne

Mannequin et musicien, Luke Volker était en couple avec la star du dernier film qui a remporté la Palme d'or, Sans filtre, depuis le mois de juin 2018. Ils étaient d'ailleurs ensemble au Festival de Cannes, affichant toute sa fierté au côté de son amoureuse. Il l'avait également présentée comme sa fiancée sur une de ses publications pendant le quinzaine cannoise, se préparant à faire le grand saut avec sa belle.

Chaque photo de son couple publiée sur son Instagram témoigne de la force et de la beauté de leur relation. En plus d'être très amoureux, ils étaient aussi fort appréciés par leur entourage. Ainsi, Annabelle Belmondo, star des objectifs comme eux, faisaient partie de leurs amis. Elle a relayé un puissant message à la mémoire de la jeune femme et a commenté avec un coeur plein de compassion la vidéo de l'amant dévasté.

Charlbi Dean est décédée à New York le 29 août 2022, une information rapportée en premier par le site TMZ. Si les causes de sa mort ne sont pas précisément dévoilées, elles pourraient avoir un lien avec le grave accident de voiture dont elle a été victime en 2009. Elle avait depuis une cicatrice sur son ventre qu'elle n'avait pas peur d'afficher devant les photographes, preuve de sa force et de sa résilience.