Annabelle Belmondo dévastée face à la mort de son amie Charlbi Dean

Les mots sont difficiles à trouver depuis la disparition tragique de la comédienne et mannequin Charlbi Dean. Annabelle Belmondo a choisi alors de relayer les mots de celui qui semble être le frère de la défunte, Alex. Le jeune homme lui a dédié un poème et il a reçu de nombreux commentaires de condoléances, s'adressant à lui et sa famille. "Je n'étais pas sûr en commençant à écrire ce poème de qui il parlerait, mais la vie a répondu à ma question de la manière la plus cruelle", a-t-il confié.