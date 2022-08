Mort de Charlbi Dean à 32 ans : son fiancé Luke Volker était fou d'elle, photos du couple passionné

Tout souriait à Charlbi Dean, actrice et comédienne. L'annonce de sa mort soudaine à l'âge de 32 ans a provoqué la sidération, dans le milieu du cinéma où elle avait récemment joué dans Sans filtre, Palme d'or au dernier Festival de Cannes, celui de la mode où elle brillait à chaque défilé et, bien évidemment, parmi tous ses proches. La Sud-africaine était en couple depuis plus de trois ans avec un de ses pairs, tout aussi photogénique qu'elle, Luke Volker. Les amoureux vivaient une romance passionnée, illustrée par leurs nombreuses photos sur leur compte Instagram respectif. Entre clichés sublimes, instants romantiques, blagues en images et complicité inébranlable, ils se montraient toujours très soudés.

Artiste qui publie de nombreuses sessions musicales avec sa guitare et top model inscrit dans une agence parisienne, Luke Volker avait présenté sa compagne comme sa fiancée dans un post en plein Festival de Cannes. En commentaire, son amoureuse a répondu par un vibrant "merci mon amour".