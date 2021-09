Mort de Jean-Paul Belmondo : Bouleversée, sa petite-fille Annabelle lui rend un dernier hommage

En deuil depuis la mort de son grand-père Jean-Paul Belmondo, Annabelle a souhaité lui rendre hommage à travers une sublime déclaration d'amour. Nostalgique de tous les instants précieux passés à ses côtés, la jolie brune de 32 ans a partagé plusieurs clichés de son enfance avec celui qu'on surnommait "Le Magnifique".

Papi aux petits soins pour sa petite-fille, on y découvre l'acteur pouponner et passer de tendres moments en sa compagnie. "Everyone deserves to have a grandfather like you. What a blessing it was that I got to have you as mine" ("Tout le monde mérite d'avoir un grand-père comme toi. C'est une bénédiction de t'avoir eu pour moi"), écrit-elle en légende de ce diaporama publié sur Instagram le samedi 11 septembre 2021.