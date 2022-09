Mort de Charlbi Dean à 32 ans : révélations sur la cause probable de son décès, survenu en quelques heures

Une infection aux poumons ?

Décédée soudainement dans un hôpital de New-York, la cause de la mort de l'actrice est pour l'instant inconnue. De nombreuses rumeurs à ce sujet ont fait surface ces dernières heures dont une théorie selon laquelle Charlbi Dean aurait succombé aux effets du vaccin anti-Covid. Auprès du magazine Rolling Stone, son frère de 21 ans Alex Jacobs s'insurgeait de cette rumeur qu'il juge "ridicule" et "extrêmement naïve".

Il en a profité pour en révéler un peu plus concernant les circonstances dans lesquelles sa soeur est décédée et la cause possible de sa mort, en attendant les résultats de l'autopsie. Il a notamment déclaré qu'elle aurait ressenti des "symptômes mineurs" suffisamment douloureux pour qu'elle se rende aux urgences, alors qu'elle était en compagnie de son fiancé. "Cela s'est passé littéralement en l'espace d'une journée : avoir mal à la tête, s'endormir, réveiller son petit ami et dire : 'S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital'", a révélé son frère. Elle est finalement décédée quelques heures seulement après sa prise en charge à l'hôpital.

D'après son frère, une "infection virale dans les poumons" pourrait être la cause principale de ce décès. Car à la suite d'un grave accident de la route survenu en 2009, Charlbi Dean s'est fait retirer la rate, un organe indispensable pour contrer les infections. L'autopsie ne devrait plus tarder à arriver et la vérité sur ce décès sera enfin connue. Affaire à suivre...