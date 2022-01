Mort de Faustine Nogherotto (Star Academy) : Hommage déchirant de sa mère, un an après la tragédie

Le 29 janvier 2022 était une triste date d'anniversaire. Il y a un an, Faustine Nogherotto est morte à l'âge de 31 ans grâce au suicide assisté. La jeune femme révélée au grand public lors de la saison 6 de la Star Academy (2006) souffrait d'une maladie auto-immune incurable, le syndrome de Gougerot-Sjögren ainsi que d'encéphalomyélite myalgique (EM). Samedi dernier, sa maman a tenu à lui rendre hommage sur son compte Facebook.

Perdre l'un de ses proches est l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Une situation que Christine, la maman de Faustine Nogherotto a malheureusement connue il y a un an. Après des années de combat, sa fille s'est rendue en Belgique afin d'abréger ses souffrances. Une douleur évoquée à travers un vibrant hommage, sur son compte Facebook. Elle a fait savoir que pour cette triste date d'anniversaire, ses proches se rendront au cimetière pour lui faire honneur. Car cela fait un an qu'elle a fait le "voyage sans retour [qu'elle] souhaitait tellement". "Une épreuve qui a été traumatisante" pour sa famille et qui restera à jamais dans leur coeur. "J'étais déconnectée et je n'imaginais pas quand je t'ai quittée à l'hôpital que je ne te reverrais plus jamais. C'est une douleur si profonde en moi. Tu étais une fille adorable et moi, ta maman, je t'ai vue souffrir, j'aurais voulu te garder près de moi mais c'était de l'égoïsme de ne pas respecter ton choix. Je souffre de ton absence mais toi tu es libérée. Tu manques à beaucoup et j'espère que tu vois de là-haut comment tu étais aimée", a-t-elle ensuite écrit.