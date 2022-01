Star Academy : Cette candidate qui est morte grâce au suicide assisté

C'est lors de la sixième saison de la Star Academy, en 2006, que Faustine Nogherotto a été révélée au grand public. Elle avait eu la chance de rester un mois dans l'aventure, aux côtés du gagnant Cyril Cinélu, Cynthia Brown ou encore Elfy. Neuf ans plus tard, elle était revenue sous le feu des projecteurs pour un sujet bien triste. La maladie. Elle s'est battue jusqu'à la fin et est morte en 2021.

Dès 2013, Faustine Nogherotto a dû se battre contre deux maladies qui la rongeaient. Elle souffrait d'une maladie auto-immune incurable, le syndrome de Gougerot-Sjögren ainsi que d'encéphalomyélite myalgique (EM). Des maux sur lesquels elle s'était confiée à l'occasion d'une interview pour Le Parisien, en août 2015. Quelques mois plus tard, elle faisait part de sa souffrance auprès de Closer : "Je suis tombée à 6 de tension. Mes muscles me brûlaient tellement que je hurlais de douleur. (...) Depuis, mon état n'a jamais cessé d'empirer. (...) Je souffre le martyre, mais il n'existe aucun traitement pour ces pathologies. La migraine et les douleurs articulaires et musculaires ne me quittent pas." La jeune femme n'avait pas caché qu'elle avait songé "à en finir".

Mais, durant plusieurs années, Faustine Nogherotto a continué à se battre. En 2016, elle avait même fait son retour à la télévision dans N'oubliez pas les paroles, sur France 2. Victorieuse, elle avait décidé de faire don de 10 000 euros à deux associations d'aide aux malades. Malheureusement, c'est une terrible nouvelle que ses proches ont annoncé en début d'année. L'ex-star académicienne est morte le 29 janvier 2021, à seulement 31 ans. Une pluie d'hommages a donc suivi, parmi lesquels ceux d'anciens candidats de la Star Academy. "J'apprends la disparition de la jeune Faustine qui avait participé à la Star Ac en 2006. Faustine se battait depuis des années contre la maladie. Mes pensées s'envolent vers elle et ses proches", avait notamment tweeté Mathieu Johann.

Deux semaines après la mort de Fanny Nogherotto, Chantal Somm, fondatrice de l'association Millions Missing France pour la connaissance et la reconnaissance de l'EM en France, a révélé à l'occasion d'un entretien pour TV Mag que la jeune femme avait mis fin à ses souffrances grâce à l'euthanasie. "Son dossier de demande de suicide assisté était monté depuis deux ans et c'est l'aggravation de son état de ces derniers mois qui a permis son acceptation dans ce programme d'aide", avait-elle expliqué. Elle avait notamment précisé que la jeune chanteuse est "tombée en état sévère en 2016" : elle "souffrait le martyre" et "était sous morphine à la fin".