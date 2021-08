Mort de Gerd Müller, légende du football et ancien Ballon d'Or

Triste nouvelle pour les fans de football. Gerd Müller, légendaire attaquant de l'équipe d'Allemagne et du Bayern Munich dans les années 1960 et 1970, est mort dimanche 15 août 2021, à l'âge de 75 ans. Une mort annoncée par le club bavarois dans un communiqué. "Aujourd'hui est un jour triste, noir, pour le FC Bayern et ses supporters", a expliqué le président du club, Herbert Hainer, dans un communiqué officiel.

Champion d'Europe 1972 puis champion du monde en 1974, en marquant à chaque fois en finale, Gerd Müller détenait à lui seul, quelques-uns des principaux records du football allemand. Auteur de 365 buts en Bundesliga tout au long de sa carrière avec le Bayern, il avait surtout marqué 68 fois en 62 matches sous le maillot de la RFA. Sans compter que son dernier but marqué à permis d'offrir le sacre à l'Allemagne en Coupe du monde en 1974 en finale contre les Pays-Bas à l'Olympiastadion de Munich. Un match remporté 2 à 1.

Lorsqu'il jouait pour la sélection allemande, Gerd Müller a également inscrit, de son vivant, 14 buts en deux éditions de la Coupe du monde (1970 et 1974). Il a longtemps occupé la place de meilleur buteur de la Coupe du monde, mais a été devancé en 2006 par le Brésilien Ronaldo puis par l'Allemand Miroslav Klose en 2014.

Ballon d'Or en 1970, "Der Bomber" avait également décroché en club trois Coupes d'Europe des clubs champions, une Coupe des Coupes, quatre titres de champion d'Allemagne et quatre coupes d'Allemagne. Après avoir pris sa retraite sportive en 1981, il avait sombré dans l'alcool et la dépression. Sans oublier qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis de nombreuses années. Seule ombre au tableau, la cause de sa mort n'a - à l'heure actuelle - pas encore été révélée.