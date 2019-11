Mort de Grégoire Hussenot : le youtubeur allait fêter ses 1 an de mariage

Il était bien trop tôt pour nous quitter. Grégoire Hussenot, connu sur Youtube pour sa chaîne "Vous êtes super", est décédé le lundi 25 novembre 2019 à l'âge de 29 ans. Son ultra-bienveillance, ses compliments gratuits, manquent déjà à la toile, dont les liens sont trop souvent tissés de haine. La famille, surtout, pleure le jeune homme qu'elle n'aurait jamais imaginé partir de manière si prématurée. Une messe a eu lieu le 29 novembre à Andrésy, dans les Yvelines. Comble de la cruauté du destin, le jeune homme s'apprêtait à fêter sa première année de mariage. Le 8 décembre 2018, il s'unissait effectivement, devant l'Éternel, avec une certaine Élise, dans la commune d'Iffendic.

C'était juste quelqu'un de bien

Sur les réseaux sociaux, fatalement, l'humeur est à la larme depuis que son frère a pris la parole pour annoncer le décès. Faustine Bollaert, notamment, a tenu à rendre hommage à Grégoire Hussenot sur son compte Instagram. "Je partageais ses valeurs, son regard sur le monde, son amour des autres, raconte l'animatrice. Il était profondément humaniste. Je ne connaissais pas personnellement Grégoire Hussenot mais je suis très triste de son départ. C'était juste quelqu'un de bien.... j'envoie mon affection à sa famille et amis." Après s'être fait connaître sur Youtube, le jeune homme avait été repéré par France 5 et avait notamment croisé la route d'un certain Moundir, devenu son grand camarade. "Apprendre cela en pleine tête fut un K.O" écrit l'aventurier.