Mort de Jean-Claude (L'amour est dans le pré) : les larmes de Karine le Marchand, "l'horreur" des agriculteurs

Dimanche 26 juin 2022, Le Courrier Cauchois a annoncé la mort de Jean-Claude Joly, un agriculteur révélé au grand public dans L'amour est dans le pré, en 2011. L'ex-candidat emblématique se serait donné la mort dans la nuit de vendredi 24 au samedi 25 juin et aurait été retrouvé pendu dans l'étable de sa ferme, dans le village de La Frenaye, près de Lillebonne. Jean-Claude laisse derrière lui sa compagne Maud, rencontrée dans l'émission de M6, ainsi que leur petite fille Charlotte, née en 2014.

La nouvelle a rapidement été relayée un peu partout et est notamment parvenue jusqu'aux oreilles de Karine Le Marchand. L'animatrice du programme romantique s'est alors empressée de s'exprimer sur Instagram. À travers une vidéo où se succèdent des photos de Jean-Claude, elle se remémore ses bons moments passés en sa compagnie. "RIP mon Jean-Claude, je ne t'oublierai jamais", annote-t-elle sur ses images. Et d'ajouter avec émotion en légende : "Mon Jean-Claude, les mots me manquent, mais pas mes larmes. Merci de m'avoir donné tant de joie et d'affection à chacune de nos retrouvailles. Tu as choisi de dire stop, alors repose en paix. Mes pensées vont vers Maud et votre petite Charlotte."

L'émotion de Karine Le Marchand a suscité de nombreuses réactions, plus particulièrement de la part d'agriculteurs de L'amour est dans le pré. En commentaires de sa publication, Mathieu et Alexandre ont par exemple déploré "le triste monde dans lequel nous vivons". Lucile et Jérôme ont de leur côté regretté une telle "horreur". "Nos pensées vont sa Maud, à ses enfants, et à leur petite Charlotte. Quelle tristesse...", ont également glissé Pierre et Fred. Aude, Carole ou encore Franck font aussi parti des candidats de l'émission a avoir partagé leur grande tristesse.