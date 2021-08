Mort de l'actrice Lisa Banes (Gone Girl) : enfin une arrestation après le terrible accident

En juin 2021, l'actrice américaine Lisa Banes poussait son dernier soupir après dix jours d'hospitalisation, à New York, suite à un accident survenu sur la route. La star, qui était à pied, avait été renversée par un chauffard alors qu'elle traversait une rue. Un suspect a finalement été arrêté.

Un homme de seulement 26 ans a été arrêté et inculpé pour l'accident qui a causé la mort de Lisa Banes, a indiqué la police new-yorkaise vendredi 6 août. L'homme a été arrêté la veille et inculpé pour refus de céder la priorité à un piéton et délit de fuite après un accident mortel, a expliqué un porte-parole de la police à l'AFP. Lisa Banes, qui était alors en visite à New York le 4 juin, avait souffert d'un traumatisme crânien à la suite de l'accident, causé par un deux-roues qui avait brûlé un feu rouge alors qu'elle s'était engagée pour traverser la rue. Elle était morte dix jours plus tard. L'accident avait eu lieu à proximité du centre culturel Lincoln Center, dans le quartier Upper West Side à Manhattan.

Alors que Lisa Banes, âgée de 65 ans, luttait pour sa survie à l'hôpital, son épouse, Kathryn Kranhold avait lancé un appel à témoins dans le journal The Daily News, pour retrouver le conducteur du scooter. Elle n'avait appris le drame qu'au bout de longues heures, après avoir tenté de joindre l'actrice au téléphone à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'hôpital ne décroche...

Lisa Banes avait joué dans de nombreux films, au cinéma et au théâtre, dans des sitcoms dont Roseanne, et au théâtre, à Broadway. Au cinéma, ses rôles les plus remarqués étaient dans Gone Girl (2014) et Cocktail (1988), aux côtés de Tom Cruise. La défunte comédienne avait temporairement quitté Los Angeles pour remonter sur scène. Elle devait participer à l'adaptation virtuelle de la pièce The Niceties, par le Manhattan Theatre Club, dans laquelle elle avait déjà joué en 2018 et 2019.