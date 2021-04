Mort de Les McKeown, inoubliable chanteur des Bay City Rollers

Ancienne star des années 70, il était tombé dans la drogue

L'aventure des Bay City Rollers débute en 1973 en Écosse, où le groupe se forme et enchaîne les succès comme I Only Wanna Be With You, Summertime Sensation ou encore Shang-a-Lang. Le groupe connaît également un succès important aux États-Unis.

Ancien guitariste du groupe, Stuart Wood s'est exprimé dans les colonnes du Herald Scotland sur la mort de son ancien comparse : "Je suis bouleversé et choqué d'entendre cette très triste nouvelle. Même si nous avons eu nos désaccords, j'envoie mes condoléances sincères à sa femme Peko et son fils Jubie, ainsi qu'à tous les fans des Bay City Rollers. C'est un triste jour dans l'histoire des Bay City Rollers".

Les McKeown aura eu une vie mouvementée, marquée par un procès en 1975 après qu'il ait causé la mort d'une vieille dame en la percutant en voiture. En 2005, il est à nouveau rattrapé par la justice après avoir conduit en état d'ivresse. Il apparaîtra en 2008 dans l'émission télévisée Living Rehab durant laquelle il essayera de mettre fin à ses addictions aux drogues.