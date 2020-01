Mort de Lexii Alijai à 21 ans : les causes de son décès dévoilées

Les causes de la mort de la rappeuse Lexii Alijai ont été révélées le lundi 27 janvier 2020. D'après les informations de PEOPLE Magazine, l'Américaine décédée à 21 ans est décédée d'un mélange fatal de drogues et d'alcool. Elle est "décédée d'un mélange de fentanyl et d'éthanol", a indiqué l'équipe médicale en charge de l'autopsie au média américain. Lexii Alijai est donc décédée d'une overdose accidentelle, le 1er janvier dernier.

Dans le communiqué de presse annonçant le décès de Lexii Alijai, il était indiqué qu'elle avait été retrouvée dans une chambre d'hôtel du Minnesota. Ce n'est pas la première artiste américaine à succomber à une dose mortelle de fentanyl. Cet opioïde cent fois plus puissant que la morphine est à l'origine de la mort de Mac Miller, de Prince et de Lil Peep.

Lexii Alijai avait dévoilé deux albums, tous deux sortis lorsqu'elle était adolescente : Joseph's Coat en 2015 et Growing Pains en 2017. Elle avait gagné une certaine notoriété en samplant des sons de Drake et Nas. La chanteuse américaine Kehlani (qui vient d'ailleurs de dévoiler un feat. avec Justin Bieber) avait su trouver les mots justes pour lui rendre hommage. Elles avaient collaboré sur le son Jealous. "C'est la manière la plus fragile, la plus triste, de commencer une nouvelle année. C'était plus que de la musique, elle était comme ma petite soeur", avait-elle écrit sur Instagram.