Mort de Marion Campan, retrouvée pendue : la colère de sa partenaire dans OPJ

Actrice de la série OPJ diffusée sur France 3, Marion Campan a été retrouvée morte chez elle à Saint-Paul sur l'île de La Réunion le 15 août dernier. La comédienne de 30 ans aurait mis fin à ses jours, une enquête du parquet de Saint-Denis est en cours et la piste du suicide est privilégiée. Cette terrible nouvelle a suscité évidemment une vague d'émotion au sein de l'équipe du feuilleton et l'une de ses collègues, Lisa Do Couto Teixeira, qui joue sa compagne dans le show, avait pris la parole sur son compte Instagram pour lui rendre un hommage bouleversant. Cette fois, l'artiste a décidé de remettre les pendules à l'heure après des commentaires déplacés.

"SVP ce n'est pas un post de débat, la production/ses collègues sommes et resterons en contact, chacun sa manière de faire le deuil, des collègues ont aussi un compte privé ce qui ne permet pas à tous de voir ou d'autres n'ont simplement pas eu l'envie/besoin de rendre hommage sur les réseaux sociaux, ce que nous avons en commun, c'est nos pensées et nos sentiments pour Marion", écrit la comédienne remarquée également dans le film Barbaque de Fabrice Eboué. Tout ce qu'elle souhaite, c'est respecter la mémoire de sa partenaire et de laisser sa famille anéantie et tous ses proches faire leur deuil.