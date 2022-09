Mort de Marion Campan, retrouvée pendue : photos et mots déchirants de sa partenaire

Le 15 août 2022, la comédienne Marion Campan avait été retrouvée morte chez elle à Saint-Paul sur l'Ile de la Réunion. Le Parquet de Saint-Denis a ouvert une enquête sur les circonstances de son décès, la piste du suicide est envisagée. La jeune femme de 30 ans incarnait dans la série policière diffusée sur France 3, OPJ, le médecin-légiste de l'équipe. La nouvelle de sa disparition a suscité un émoi immense parmi ses partenaires, qui ont fait part pour certaines, de leur immense chagrin, voire de leur colère face à des réactions déplacées, sur les réseaux sociaux. Ce 16 septembre, c'est l'héroïne principale du show, Yaëlle Trulès, alias la commandante Clarissa Hoarau, qui a pris la parole.

C'est un post bouleversant que Yaëlle Trulès a publié après la tragique nouvelle du décès de Marion Campan. "Un mois sans toi", a écrit la comédienne. Choisissant des photos sublimes de son amie et collègue de tournage, elle lui a écrit un long message particulièrement bouleversant. "Il y a un mois, tu me regardais dans les yeux pour ne pas dire direct dans le coeur. On rirait pour un rien entre deux séquences où on devait pleurer. (...) Puis y avait nos projets, la force que tu m'as insufflé... Pas un jour sans que je pense à ton sourire malicieux, ta finesse d'esprit, ta profondeur, ton authenticité, ton empathie. Tu es partout et tu me manques, je pense à ta famille, qu'ils puissent trouver la paix. Que ta nouvelle demeure soit apaisante. Rejoins le panthéon des femmes incroyables et inspirantes kafrine."