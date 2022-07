Mort de Maurane : la chanteuse victime d'une mauvaise chute ? Les confidences de sa fille Lou

Ils ont constaté qu'elle avait été foudroyée par une crise cardiaque

Maurane était effectivement remontée sur les planches la veille de sa mort, lors de la fête de l'Iris à Bruxelles, pour interpréter La chanson des vieux amants. Elle évoquait une sorte de "renaissance" et travaillait, également, sur un album de reprises de son confrère Jacques Brel - sorti en 2018 à titre posthume. Le vendredi 15 juin de cette même année, le parquet de Bruxelles donnaient les conclusions de son enquête et assurait qu'elle était décédée de cause accidentelle. En l'absence d'infraction, le dossier avait été placé sans suite. "Le labo de la police scien­ti­fique et le méde­cin légiste sont descen­dus sur les lieux, précisait-on. Ils ont constaté qu'elle avait été foudroyée par une crise cardiaque, apprend-on à de bonnes sources..."