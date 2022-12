Maurane : Sa fille unique Lou affiche leur ressemblance frappante, 4 ans après sa mort

Il faut dire que cela ne fait que 4 ans et demi que l'interprète de Sur un prélude de Bach est décédée. Le 7 mai 2018, elle avait en effet été retrouvée morte chez elle, dans la banlieue de Bruxelles, à seulement 57 ans. Un énorme choc pour sa famille, ses amis et ses fans, qui avaient été nombreux à pleurer la quinquagénaire belge dont les causes de la mort n'ont jamais été vraiment éclaircies : dans une interview au Parisien, Lou Villafranca avait simplement évoqué "une chute", sans vouloir en dire plus.

A l'époque, la jeune femme, soutenue par son père et sa grand-mère, avait surtout décidé de terminer l'album de sa mère finalement sorti de manière posthume, pour respecter ses dernières volontés. "On a réalisé cet album dans les délais qui étaient prévus de son vivant, parce qu'elle voulait vraiment faire aboutir ce projet. Ça a été un peu une obsession de le terminer, et de le terminer comme s'il ne s'était rien passé", avait-elle raconté avec émotion à Télé-Loisirs.

Et avait été particulièrement touchée de l'accueil réservé à cet ultime album : "Ça me fait chaud au coeur. En fait, on voulait juste faire un bel album. Mais l'accueil... On est impressionné. Ça m'intimide et en même temps ça me touche énormément", avait-elle confié. Et elle n'est pas la seule à vouloir conserver le souvenir de Maurane : de nombreux chanteurs, comme Lara Fabian, Zazie, Pascal Obispo, ou encore Liane Foly lui rendent régulièrement hommage.

Aujourd'hui, la jeune Lou reste loin du monde de la musique dans lequel sa mère a pourtant toujours une grande place. Devenue enseignante en sciences politiques en Belgique, elle fêtera ses 30 ans l'an prochain, entourée de sa famille. Et elle est sans doute fière de ressembler à sa célèbre maman !