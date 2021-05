Maurane : Sa fille, Lou Villafranca, dévoile un nouveau look explosif !

Elle est passée par toutes les couleurs ! En l'espace de quelques mois, Lou Villafranca, la fille de Maurane, a fait subir bien des choses à sa crinière : rousse, brune, blonde... voilà que la jeune femme vient d'opter pour une nouvelle teinte bien plus lunaire qu'à l'accoutumée puisqu'elle a tenté l'aventure de la décoloration maximale. "J'ai blanchi", s'amuse-t-elle en partageant une photographie du résultat, le samedi 1er mai 2021 sur Instagram, à l'occasion de la fête du travail. Une chose est sûre : elle a bien fait de prendre le risque !

De nature plutôt discrète, Lou Villafranca évolue loin des projecteurs et des paillettes. Enseignante de sciences politiques en Belgique, la fille de Maurane avait une sainte horreur d'être mise en lumière par sa mère. "Cela me fait peur. Quand ma mère postait une photo de moi sur Twitter, je l'engueulais, se souvenait-elle dans les pages du journal Le Parisien. Elle me répondait :'Mais je suis fière de toi !' En y repensant, ça me touche. Mais j'avais toujours un truc de défense : 'C'est ma mère, c'est pas Maurane.' Je supportais mal l'aspect public."