Mort de Nick Cordero : 2 ans après, photo et message bouleversant de sa veuve Amanda Kloots

Déterminée à rester positive malgré ce drame, elle poursuit : "Dans le chagrin et la perte, je pense qu'il y a des jours qui resteront à jamais avec nous. Le 30 mars sera l'un de ces jours pour moi. Avec le recul, j'ai beaucoup appris de cette journée. Il ne faut pas prendre pour acquis le temps que l'on passe avec les gens. On ne sait vraiment pas si et quand on les reverra. Nous ne sommes pas invincibles."

En guise d'avertissement pour ceux n'ayant pas compris l'importance et la préciosité de la vie, elle conclut en donnant un conseil à ses abonnés : "Faites le plus gros câlin, retenez le baiser un peu plus longtemps, dites 'Je t'aime.'"

Pour rappel, Nick Cordero est décédé le 6 juillet 2020 au centre Cedar Sinaï de Los Angeles, après une longue bataille contre la Covid-19 et notamment une amputation. Il avait 41 ans. Dans ces derniers jours, l'acteur devait recevoir une double greffe de poumons. Une opération extrêmement coûteuse dans un pays qui facture des milliers de dollars le moindre acte médical mais le clan de l'acteur était prêt à tout.