Mort de Philippe Chatel : Séverine Vincent, première Emilie Jolie, se souvient d'un "garçon très doux"

Le succès est immédiat. La voix de Séverine séduit les spectateurs et devient une référence incontournable de comptine pour enfants. Après le premier carton en 1979, trois autres versions sortent en 1997, 2002 et 2018, une adaptation télévisée est réalisée en 1980 puis un film d'animation en 2011 réalisé par Francis Nielsen et Philippe Chatel lui-même. "J'ai eu la chance de rentrer dans cette aventure à l'âge de 10 ans, j'en ai aujourd'hui 50. D'autres Emilie sont passées par là, d'autres filles avec qui je suis en relation", a ajouté Séverine Vincent.

Entre Séverine et Philippe, un lien très fort s'était construit. L'auteur-compositeur avait également réuni toutes les chanteuses ayant interprété son titre après la sortie de son film en 2011. "On s'est retrouvés il y a une dizaine d'années au moment où il a lancé le film. Il voulait réunir toutes les Emilie. On s'est toutes rencontrées là", a raconté Séverine, nostalgique. Une aventure inoubliable pour l'actrice dont la carrière et la mémoire ont été marquées à tout jamais par Philippe Chatel.